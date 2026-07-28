Российским атлетам вернули флаг и гимн: IF3 сняла все запреты

Международная федерация функционального многоборья отменила все ограничения против российских спортсменов. Об этом сообщила Федерация функционального многоборья России на своем официальном сайте. Ранее, 7 июля, Международный олимпийский комитет отозвал рекомендации, которые ограничивали участие россиян в мировых турнирах. Теперь руководство IF3 ждет сборную России на чемпионате мира среди ветеранов и на основном взрослом первенстве в этом сезоне.

Президент IF3 Гретхен Киттельбергер заявила, что спорт должен оставаться вне политики, а все атлеты заслуживают равных шансов проявить себя. Она поддержала решение МОК и подтвердила, что федерация снимает санкции с российских участников. Это решение возвращает россиянам право бороться за медали в командных зачетах. Также спортсмены снова смогут выходить на старты под государственным флагом и слушать гимн России во время награждения.

График ближайших соревнований уже известен. С 22 по 25 октября на Арубе пройдет чемпионат мира в категории "мастерс". Главный турнир года для взрослых спортсменов организаторы проведут с 11 по 13 декабря. Благодаря новым правилам, российские многоборцы выступят на этих престижных стартах как полноправные участники без каких-либо дополнительных условий.

Сообщалось, что с 22 по 26 июля екатеринбургская база академии "Архангел Михаил" примет международные соревнования "Евразия Опен - 2026", которые пройдут уже в двенадцатый раз при содействии Русской медной компании. Около 450 лучших стрелков из России и других стран в течение пяти дней будут соревноваться в скорости и точности, выполняя 24 сложных упражнения по мировым стандартам.