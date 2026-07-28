Землетрясение в Японии: есть пострадавшие, повреждены дороги и мосты

В результате мощного землетрясения на юге Японии есть пострадавшие. По данным телеканала NHK, пострадали по меньшей мере 50 человек. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила, что во многих местах возникли пожары, были повреждены дороги и мосты.

Эпицентр землетрясения находится в юго-западной префектуре Кумамото на острове Кюсю – магнитуда составила 7,1 балла, это соответствует максимальной интенсивности в 7 баллов по японской шкале сейсмической активности. Толчок был зафиксирован на небольшой глубине – около 10 км, за ним последовала серия афтершоков магнитудой 4,5 балла, сообщило Японское метеорологическое агентство.

Показатель 7 по японской шкале сейсмической интенсивности указывает на уровень, который может привести к наклону или обрушению зданий с низкой сейсмостойкостью.

В этой префектуре расположен производственный центр компании Taiwan Semiconductor Manufacturing. Представитель крупного производителя микросхем сообщил агентству Kyodo News, что компания оценивает ситуацию после землетрясения. В городе Кикуё, где находится предприятие TSMC, интенсивность землетрясения составила 5 баллов.