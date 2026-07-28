Руководство Липецкой области в составе мобильной огневой группы будет по ночам защищать нефтебазы

Руководство Липецкой области войдет в отряд мобильной огневой группы, которой предстоит дежурить по ночам и защищать нефтебазы, электростанции и другие стратегические объекты. В отряд войдут 10 топ-чиновников, перед поступлением на дежурство им предстоит пройти военную подготовку, передает Mash.

В отряде будут три вице-губернатора: Александр Рябченко, Роман Петрухин и Илья Карлин, министр региональной безопасности Алексей Кащеев, министр экологии и природных ресурсов Андрей Мартынец, мэр Липецка Михаил Щербаков, глава Тербунского округа Николай Черников, глава Краснинского округа Сергей Поляков, глава Задонского округа Алексей Щедров и глава Лебедянского округа Алексей Телков.