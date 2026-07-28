В Екатеринбурге вернули горячую воду после работ на Ново-Свердловской ТЭЦ

В Екатеринбурге "Т Плюс" завершила подготовку к зиме оборудования Ново-Свердловской ТЭЦ и возобновила подачу горячей воды в уральской столице.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение в отопительном сезоне, с 13 по 27 июля энергетики выполнили масштабную программу диагностики и ремонта оборудования. Специалисты устранили выявленные дефекты двух турбоагрегатов и трех котлов. Также они провели техническую экспертизу зданий и сооружений, сформировали необходимый запас топлива и материалов.

Во вторник, 28 июля, Ново-Свердловская ТЭЦ была введена в работу. Горячее водоснабжение потребителей в Березовском, Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга восстановлено.

"Т Плюс" уже уведомила управляющие компании и ТСЖ о необходимости подключить энергоустановки внутри домов и дать воду жильцам. Как отметили в компании, в случае отсутствия воды жителям нужно обращаться в свои управляющие организации.