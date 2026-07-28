В Верхней Пышме девушка сожгла автомобиль в отместку за порванную куртку

Жительница Верхней Пышмы сожгла автомобиль своего обидчика в ответ на нападение. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел в 2024 году. Незадолго до него Елена Исаева в очередной раз поссорилась со своим знакомым, который в результате порвал ей куртку и пнул ногой. В отместку за это свердловчанка в ночь с 6 на 7 декабря, будучи пьяной, пробралась на дворовую парковку с уксусом и зажигалкой, облила капот "Лады" обидчика жидкостью и подожгла, после чего скрылась.

Как отметили в суде, ранее она уже высказывала своему знакомому угрозы поджечь его автомобиль. По заключению эксперта, машине были причинены значительные повреждения, материальный ущерб составил 104 тыс. 759 рублей 49 копеек.

Исаевой предъявили обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога". В судебном заседании она полностью признала свою вину.

Верхнепышминский городской суд признал Исаеву виновной и назначил ей наказание в виде 1 года 4 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с осужденной в счет возмещения причиненного ущерба 104 тыс. 759 рублей 49 копеек.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.