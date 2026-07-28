МИД: Россия и Китай обсуждают закрепление безвиза на постоянной основе

Россия и КНР могут ввести постоянный безвизовый режим. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Руденко в интервью порталу "Развитие Арктики и Дальнего Востока".

По его словам, эта возможность уже обсуждается с коллегами из Китая.

Руденко отметил, что введение Россией и Китаем безвизового режима придало стимул двусторонним туристическим обменам. По итогам 2025 года турпоток между странами вырос на 17%, превысив 3 млн поездок.

Взаимный безвиз сроком до 30 дней действует между Россией и Китаем с 2025 года. Изначально он был установлен до 14 сентября 2026 года. 20 июля президент РФ Владимир Путин продлил безвизовый режим для граждан КНР до 31 декабря 2027 года. Власти Китая приняли зеркальное решение в адрес россиян.