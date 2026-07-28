В Екатеринбурге откроется первая школа здоровья для пациентов с эпилепсией

В Екатеринбурге готовятся к открытию первой в городе школы здоровья для пациентов с эпилепсией. Как сообщает департамент информационной политики региона, каждый год у профильных врачей одной из крупнейших больниц Екатеринбурга наблюдается почти 2,5 тыс. пациентов с таким диагнозом.

Начиная с 30 июля, специалисты ГКБ №40 будут проводить лекции, которые можно посетить как лично, так и подключившись онлайн. На бесплатных занятия неврологи-эпилептологи расскажут взрослым и детям о контроле за заболеванием, о видах регулярного обследования, правилах применения препаратов и режиме сна, который позволит минимизировать судорожную активность.

"Эпилепсия серьезное неврологическое заболевание, требующее самодисциплины от человека, а также скрупулезного соблюдения рекомендаций врача. Наша задача научить пациентов самоконтролю за своим хроническим состоянием и бережному отношению к себе. Эти знания помогут справляться с паническими атаками, снизить уровень стресса от ожидания возможных приступов", — отметила заведующая нейрохирургической поликлиникой ГКБ №40 Наталья Лещинская.

Чтобы посетить лекции очно, необходимо предварительно записаться по телефону: (343) 243-63-00 (доб. 2). Для подключения онлайн нужно заполнить форму.