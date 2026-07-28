Бастрыкин предложил признать использование ИИ и VPN отягчающим обстоятельством

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил считать использование ИИ, VPN и прокси отягчающим обстоятельством для преступников.

Следственный комитет разработал законопроект об ужесточении ответственности за использование при совершении преступлений инфокоммуникационных технологий и искусственного интеллекта, сообщил Бастрыкин.

"Данный квалифицирующий признак должен применяться прежде всего к тем деяниям, где ИКТ и ИИ выступают основным средством достижения преступного результата или многократного увеличения масштаба вреда, например, кибермошенничество, незаконный оборот данных, посягательства на критическую информационную инфраструктуру", - пояснил он "Интерфаксу2.

По словам главы СК, необходимо учитывать, что новые технологии могут использоваться даже при совершении убийства, доведения до самоубийства.