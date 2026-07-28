Сергей Кравчук сообщил, что хабаровские школьники на летних каникулах плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Образовательные учреждения Хабаровска продолжают оказывать системную помощь участникам СВО. Так, в школах, детских садах и муниципальных учреждениях дополнительного образования Хабаровска в непрерывном режиме, в том числе в период летних каникул, продолжается работа по оказанию гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.

Одним из ключевых направлений добровольческой деятельности остается изготовление маскировочных сетей. В этом месяце совместными усилиями учащихся, их родителей, педагогических коллективов гимназии № 1 и детского сада № 7 было подготовлено и направлено в зону боевых действий еще 8 маскировочных сетей. Согласно поступающим от военнослужащих отзывам, данные средства маскировки эффективно выполняют свои функции на передовой, обеспечивая безопасность личного состава и техники.

Параллельно активную работу ведут коллективы центра внешкольной работы «Планета взросления» и средней школы № 77. На базе этих учреждений организован регулярный сбор гуманитарной помощи, а также писем и рисунков учащихся со словами поддержки в адрес защитников Отечества.

За значительный вклад в оказание помощи военнослужащим и поддержку участников СВО Дальневосточное межрегиональное общественное движение «Дальневосточный тыл» удостоило благодарностей коллективы и родительские комитеты этих муниципальных учреждений.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отметил высокую гражданскую ответственность педагогического и родительского сообществ города.

«Поддержка наших военнослужащих в зоне специальной военной операции - это безусловный приоритет и гражданский долг каждого жителя России. Вклад муниципальных образовательных учреждений, педагогов, родителей и самих ребят заслуживает глубокого уважения. Системная работа по изготовлению маскировочных сетей, сбору гуманитарных грузов и отправке писем поддержки не прекращается даже в период летних каникул. Эта деятельность укрепляет связь между тылом и передовой, обеспечивая дополнительную безопасность наших бойцов. Администрация города продолжит оказывать всестороннее содействие общественным и волонтерским инициативам. В единстве наших усилий заложен залог успешного выполнения всех поставленных государством задач», - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.