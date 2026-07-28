В Челябинске блогеру вменили вымогательство

41-летнему челябинцу вменили вымогательство.

По версии следствия, сначала житель Челябинска нашёл себе напарника для совершения преступления. Потом криминальный дуэт потребовал от бизнесмена 300 тыс. руб. за то, что не станет публиковать в telegram-канале порочащие собеседника сведения.

В феврале один из злоумышленников встретился в кафе на улице Лесопарковая в Челябинске с представителем предпринимателя, от которого получил 300 тыс. руб. Вину он признал в полном объеме. Дело рассмотрит Центральный районный суд Челябинска. Соучастник будущего подсудимого объявлен в международный розыск, сообщает прокуратура Челябинской области. "Ъ-Южный Урал" уточняет, что под суд пойдёт блогер Сергей Шумаков.