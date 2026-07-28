В Омской области отменили лимиты на отпуск топлива на заправках

В Омской области отменили лимиты на отпуск топлива на автозаправках, об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Лимиты действовали с 23 июня. Также был запрещен отпуск бензина и дизеля в канистры – заправляли только в бак автомобиля.

6 июля Омскую область атаковали беспилотники, был атакован Омский НПЗ – самый мощный в России. Он обеспечивает горюче-смазочными материалами регионы Западной Сибири и Урала, а также других территорий страны.