В Белгороде предотвратили теракт против чиновника из Харьковской области

В Белгороде предотвратили теракт в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области.

Задержан 63-летний житель региона, который был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины. Как сообщили в ФСБ РФ, он собирался подорвать машину чиновника. У злоумышленника обнаружили два самодельных взрывных устройства.

Мужчина по заданию украинских кураторов установил наблюдение за сотрудниками военно-гражданской администрации Харьковской области. Полученные данные он передавал сотрудникам СБУ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве 30-летнюю гражданку России, которая планировала теракт против сотрудника органов безопасности. Силовики поймали женщину в тот момент, когда она закладывала самодельное взрывное устройство под автомобиль офицера.