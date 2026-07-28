На японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

В районе японского острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла. О жертвах и разрушениях пока не сообщается, на острове объявлена угроза цунами, ожидается волна высотой до 1 метра.

Сегодня же Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 5,5 балла в Тихом океане в районе Командорских островов.

Два дня назад землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в районе Северо-Курильска, на острове Парамушир ощущали толчок в 2-3 балла. Эпицентр находился примерно в 350 км от Петропавловска-Камчатского.