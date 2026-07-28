Суд вынес приговор группировке из Екатеринбурга, обворовавшей маркетплейс на 2,3 млн рублей

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор двум местным жителям - Дмитрию Ярину и Роману Анохину за хищение товаров с маркетплейса на сумму свыше 2,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что в июле 2025 года Ярин разработал схему по хищению товаров с российского маркетплейса. Для этого он подыскал людей, работающих в грузоперевозках этой компании и нуждающихся в деньгах, а также иных лиц, желающих трудоустроиться в качестве водителей. Для последних осужденный самостоятельно выделил транспортные средства. После получения товара соучастники, вместо того, чтобы везти их до пунктов выдачи, сначала меняли их на предметы той же категории, но с другими характеристиками и меньшей стоимостью, а похищенное забирали себе.

С июля по сентябрь 2025 года стоимость похищенного превысила 2,3 млн рублей.

Ярина и Анохина признали виновными по пп. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража, организованной группой, в особо крупном размере". Суд учел их признание вины и раскаяние, а также полное возмещение ущерба. В связи с этим, Ярину определили наказание в виде 2,6 лет принудительных работ с удержанием 15% заплаты в доход государства. Анохин же получил 2 года принудительных работ с теми же 15% удержания заработка.

Кроме того, судом в доход государства были конфискованы телефон и грузовые автомобили, на которых виновные перевозили похищенные товары. В отношении еще одного соучастника уголовное дело прекращено в связи с его смертью.