Круизный лайнер Astoria Grande не смог вернуться в Сочи из-за угрозы безопасности в Черном море

Круизный лайнер Astoria Grande не смог вернуться в Сочи из-за угрозы безопасности в восточной части Черного моря, передает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора.

Судовладелец получил сообщение "от портовых властей о временном признании плавания в восточной части Черного моря опасным, на сегодняшний день предупреждение об опасности не отменено". Из-за этого оператор решил изменить маршрут круиза и порт прибытия. Ожидается, что 28 июля судно прибудет в порт турецкой Антальи, оттуда оператор перевезет самолетами пассажиров в Сочи или "один из доступных к авиаперевозке городов России".

Также отменен круиз Сочи-Стамбул-Сочи, который должен был стартовать 28 июля.