Массовое крещение прошло на Урале в день памяти святого князя Владимира

Сегодня в России в день памяти равноапостольного князя Владимира отмечается один из ключевых христианских праздников — День Крещения Руси, которое совершилось в 988 году.

Для нашей страны это событие имеет судьбоносное значение, и на Урале этот день уже 23 года встречают массовым крещением в старинном селе Полевской-Станционный, которое стоит на реке Чусовой.

Эту традицию заложил ещё епископ Викентий. С тех пор христианскую веру здесь приняли около 5000 человек, а сегодня к Православной Церкви присоединились ещё 43 человека.

«Князя Владимира можно назвать нашим духовным отцом. С него пошла Крещёная Русь, и этот праздник, прежде всего напоминание о наших главных ценностях, на которых базируется наше государство — православная христианская вера. Благодаря чему наш народ многие века одерживал победы над врагом, сохранял авторитет в этом мире», — говорит иерей Сергий Волков.

Помощь в организации праздника взял на себя Фонд святой Екатерины — благотворители обустроили в храме кухню, где для прихожан будут готовить угощения.

Из-за паводков в этом году крещение впервые прошло не в реке, а в большой купели на берегу, но уже в следующем новокрещенные вновь будут погружаться в воды Чусовой.