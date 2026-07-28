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Фото: Фонд святой Екатерины

Массовое крещение прошло на Урале в день памяти святого князя Владимира

Сегодня в России в день памяти равноапостольного князя Владимира отмечается один из ключевых христианских праздников — День Крещения Руси, которое совершилось в 988 году.

Для нашей страны это событие имеет судьбоносное значение, и на Урале этот день уже 23 года встречают массовым крещением в старинном селе Полевской-Станционный, которое стоит на реке Чусовой.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Эту традицию заложил ещё епископ Викентий. С тех пор христианскую веру здесь приняли около 5000 человек, а сегодня к Православной Церкви присоединились ещё 43 человека.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

«Князя Владимира можно назвать нашим духовным отцом. С него пошла Крещёная Русь, и этот праздник, прежде всего напоминание о наших главных ценностях, на которых базируется наше государство — православная христианская вера. Благодаря чему наш народ многие века одерживал победы над врагом, сохранял авторитет в этом мире», — говорит иерей Сергий Волков.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Помощь в организации праздника взял на себя Фонд святой Екатерины — благотворители обустроили в храме кухню, где для прихожан будут готовить угощения.

Из-за паводков в этом году крещение впервые прошло не в реке, а в большой купели на берегу, но уже в следующем новокрещенные вновь будут погружаться в воды Чусовой.

Теги: фонд святой екатерины, массовое крещение, день памяти святого князя владимира


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