В Общественной палате предложили поднять МРОТ до 50 тысяч рублей

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что власти должны установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне не менее 50 тысяч рублей. Свое мнение он объяснил ростом инфляции, высокими ценами на продукты и дорогими услугами ЖКХ. В беседе с ТАСС эксперт подчеркнул, что такая сумма лучше отражает реальную стоимость жизни и текущую экономическую ситуацию в стране.

Гриб отметил, что бюджетные организации могут столкнуться с трудностями при введении такого стандарта. Однако он уверен, что большинство частных компаний вполне способны обеспечить своим работникам подобную зарплату. По словам представителя Общественной палаты, коммерческий сектор обладает необходимыми ресурсами для такого шага.

Сейчас минимальная зарплата в России составляет 27 093 рубля. При этом официальные прогнозы обещают лишь постепенный рост: к 2027 году показатель может достичь отметки в 29-31 тысячу рублей. Предложение общественника предполагает гораздо более резкое увеличение выплат, чем планирует правительство на ближайшие годы.

Ранее депутаты разработали законопроект, который обяжет работодателей платить сотрудникам не меньше установленного минимума за каждый отработанный час. Парламентарии планируют утверждать эту ставку ежегодно вместе с обычным МРОТ, чтобы защитить миллионы россиян, работающих на неполную ставку или по гибкому графику.