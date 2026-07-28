Мирошник: 57 мирных жителей погибли за неделю из-за атак ВСУ

57 мирных жителей, в том числе 7 детей, погибли за минувшую неделю от ударов ВСУ в субъектах РФ. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, за этот же период пострадали 435 человек, в том числе 14 несовершеннолетних. Большинство пострадавших получили ранения от налетов БПЛА, уточнил Мирошник.

Наибольшее количество погибших и пострадавших зафиксировано в Белгородской, Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что с 2022 года атакам ВСУ подверглись 54 региона России, расположенные вне границ проведения СВО. В результате погибли 1472 мирных жителя, в том числе 45 детей. Пострадали 6754 человека, в том числе 405 несовершеннолетних.