Удар беспилотника в Шебекино: автобус попал под атаку, есть пострадавшие

В Шебекино Белгородской области утром дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус. Врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что пострадали 19 мирных жителей.

Глава региона уточнил: это уже не первый случай, когда украинский беспилотник поражает гражданский транспорт в городе. Восемнадцать пострадавших оперативно доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Заявление Шуваев опубликовал в своем канале на платформе "Макс".

Ранее силы ПВО ночью и утром отразили атаку беспилотников на Подмосковье: над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной сбили несколько десятков дронов. В Чехове БПЛА попал в многоквартирный дом, из‑за падения ещё одного дрона загорелись шины на открытой площадке - информация о пострадавших уточняется, на месте работают экстренные службы.

За минувшую неделю от ударов ВСУ в субъектах РФ погибли 57 мирных жителей, в том числе 7 детей, и пострадали 435 человек, в том числе 14 несовершеннолетних.