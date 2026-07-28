28 Июля 2026
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Фото: страница губернатора Александра Моора в соцсетях

В Тюмени ввели режим ЧС из-за паводка

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с обращением к жителям Тюмени и Тюменского округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Ситуация с паводком остается напряженной, уровень воды в Туре продолжает расти. Это связано с обильными дождями в июне. Только в Тюмени выпало две с половиной месячных нормы осадков. Аналогичная ситуация сложилась и в других регионах, во всем бассейне реки Тура, что провоцировало большое наводнение, которое прежде никогда не наблюдали. Вода вышла на пойму реки и зашла в населенные пункты

На утро вторника уровень воды составил 877 сантиметров.

В связи с этим сегодня с 12.00 в Тюмени и Тюменском округе вводится режим ЧС регионального уровня.

"Ранее в муниципалитетах действовали режимы повышенной готовности. Но ситуация осложняется, поэтому потребовалось введение режима ЧС регионального уровня. Это позволяет оперативно привлекать региональные силы и средства для борьбы со стихией. В данном постановлении указаны конкретные населенные пункты и конкретные адреса, которые попадают в зоны ЧС. Жители, проживающие по этим адресам имеют право получить материальную помощь в размере 15 675 рублей. По мере того как вода будет прибывать и если появятся дополнительные подтопленные адреса, они оперативно будут добавляться в это постановление", - сообщил Моор.

Он также добавил, что после отступления "большой" воды будет работать специальная комиссия по оценке ущерба. При полной утрате личного имущества жители смогут получить 156 тыс. руб., частичной утраты - 78 тыс. руб.

Теги: режим ЧС, паводок, подтопление, Тура, материальная помощь, компенсация


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