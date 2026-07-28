На Среднем Урале могут ввести ограничения из-за антитеррористических учений

В Режевском и Заречном муниципальных округах могут ввести временные ограничения из-за антитеррористических учений. Об этом сообщает канал "Антитеррор Урал". Учения проводят на местных предприятиях промышленного комплекса.

"Цель учений — отработка действий сил и средств по пресечению террористического акта, а также ликвидации и минимизации его последствий. В учениях примут участие сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления", — говорится в сообщении.

В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области отметили, что из-да учений в отдельных районах проведения с 08.00 сегодняшнего дня до 15.00 30 июля могут действовать временные ограничения на передвижение граждан и транспорта.

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