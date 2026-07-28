Три человека утонули в Свердловской области за сутки

За минувшие сутки в Свердловской области утонули три человека. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

Первый инцидент произошел на карьере Старая Линза в Екатеринбурге, где было извлечено из воды тело несовершеннолетнего. Также утонули двое мужчин. Первого нашли в акватории Верх-Нейвинского водохранилища, второго – в акватории реки Пышма в Сухом Логу.

Как отметили в МЧС, сейчас по всем трем случаям проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, ранее Роспотребнадзор назвал единственный безопасный пляж в Свердловской области в этом сезоне.