ФАС возбудила дела против владельцев АЗС в нескольких регионах

Территориальные органы ФАС России возбудили несколько дел по признакам необоснованного повышения цен на дизельное топливо и бензин в ряде субъектов.

Так, Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении компании, реализующей топливо на заправках под брендом ESCO и по франшизе под брендом "Газпромнефть". На этих заправках за короткий период изменились цены на бензин АИ-92 и АИ-95.

Пермское УФАС возбудило дело против сети АЗС "Ликом", а УФАС Коми - в отношении ООО "Движение-Коми" и ООО "Компания 2000" по признакам установления монопольно высокой цены на бензин на своих АЗС.

Помимо этого, новосибирское УФАС выявило признаки картеля на оптовом рынке реализации топлива. Поводом для этого стали факты реализации бензина АИ-92 и АИ-95 по различным ценам для разных покупателей. Возбуждено дело в отношении ООО "ГК Альянс" и ООО "Стрежтранссервис".

Кроме того, УФАС Курской, Оренбургской, Херсонской и Пензенской областей выдали предупреждения ряду участников топливного рынка. Причиной также стало необоснованное изменение цен на заправках.