28 Июля 2026
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Происшествия Чукотский автономный округ
Фото: Накануне.RU

На Чукотке ищут четверых человек: их лодка пропала на озере Красное

Жительница села Усть-Белая заявила о пропаже своих родных и их друзей. Ее мать Анастасия, отчим Михаил и еще двое знакомых отправились в поездку на моторной лодке по озеру Красное, но вовремя домой не приехали. Путешественники позвонили близким всего один раз, после чего связь с ними полностью оборвалась. Сейчас добровольцы осматривают берега, а спасатели готовят вертолет, так как найти саму лодку пока не получается, пишут "Известия".

Озеро Красное таит в себе много опасностей: у него неровное илистое дно, глубина более четырех метров, а сильные ветры с Анадырского залива и приливы создают серьезные волны. Дочь пропавших, Екатерина, рассказала, что ее близкие планировали провести неделю на воде и добраться из Усть-Белой до Анадыря. Однако в назначенный срок группа в город так и не прибыла, и родные потеряли с ними контакт.

Недавно экипажи проходящих мимо барж заметили лодку с людьми, которая села на мель. Очевидцы наблюдали их несколько часов, но не смогли подойти ближе из-за мелководья. Родственники надеются, что это именно их близкие ждут помощи. В данный момент к месту происшествия уже вылетел борт МЧС, чтобы забрать людей и доставить их в безопасное место. Специалисты продолжают следить за ситуацией, пока спасательная операция не завершится.

Ранее в Кабардино-Балкарии группа из 11 спасателей МЧС и специалистов "Кавказ.РФ" вернулась к поискам троих иностранных альпинистов, погибших при восхождении на Эльбрус. Группа из семи человек, предположительно граждан Боснии и Герцеговины, сбилась с пути из-за непогоды 25 июля на высоте более 5000 метров.

Теги: турист, лодка, озеро


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