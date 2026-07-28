В Госдуме предложили доплачивать полицейским, имеющим право на пенсию, чтобы они не уходили со службы

В Госдуме предложили доплачивать полицейским, которые имеют выслугу 20 лет и более, чтобы они не уходили на пенсию. Законопроект о специальной надбавке внесли в парламент представители ЛДПР.

"Сотрудникам, проходящим службу и имеющим стаж службы (выслугу) не менее 20 лет и право на пенсионное обеспечение <…> выплачивается ежемесячная надбавка к денежному содержанию в размере 50 процентов пенсии, которая могла быть им назначена", - говорится в законопроекте.

Авторы законопроекта считают, что это поможет удержать квалифицированных сотрудников в органах внутренних дел, которые сейчас испытывают острейший дефицит кадров.

В 2025 году ряды МВД покинули 80 тысяч человек - это на 7% больше, чем годом ранее, и на 40% превышает число новичков. В феврале 2026 года по всей стране в полиции оставались незаполненными 212 тысяч должностей.

По словам министра внутренних дел Владимира Колокольцева, в 41 регионе некомплект штата превышает 25%, а в 19 районных отделах больше половины мест остаются пустыми.