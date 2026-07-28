Кадыров отрицает слухи о дефиците продовольствия и товаров первой необходимости в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицает, что в регионе есть признаки надвигающегося дефицита продовольствия и товаров первой необходимости. Он назвал сообщения об этом "вбросами от любителей нагнетать".

"В нашей республике имеется достаточный запас продовольственной продукции и товаров первой необходимости. Все профильные предприятия, фермерские хозяйства и перерабатывающие организации работают в штатном режиме. Вся необходимая техника и материально-технические ресурсы задействованы в проведении сезонных полевых работ", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что погодные условия "лишь незначительно скорректировали сроки уборочной кампании в отдельных районах".