Wildberries заявила о штатной работе комплекса в Коледино после атаки БПЛА

Логистический комплекс Wildberries, расположенный в подмосковном Коледино, работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании RWB.

Ночью столичный регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Были уничтожены несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны. В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в направлении Московского региона летели более 390 БПЛА. Большую часть нейтрализовали на дальних подступах.

Напомним, в июле логистические комплексы Wildberries начали подвергаться атакам БПЛА. Удары пришлись по объектам в Московской и Тамбовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Свердловской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Крыму.