ЧП в подземке Барселоны: сотни пассажиров отравились продуктами горения

Пожарная служба Барселоны сообщила о происшествии в подземке, где 136 человек пострадали от едкого дыма. Спасатели и городская гвардия оперативно вывели пассажиров из поезда, после чего быстро потушили небольшой очаг возгорания. Хотя пожар не успел разрастись, многие люди успели надышаться продуктами горения в закрытом пространстве, пишет РИА Новости.

Сотрудники экстренной медицинской службы осмотрели всех пострадавших на месте. В итоге врачи отправили 39 человек в ближайшие больницы, оценив их состояние как легкое или средней тяжести. Остальные пассажиры получили помощь прямо у выхода из метро и разошлись по домам.

Из-за инцидента власти города перекрыли движение поездов на участке между станциями Ла-Сагрера и Каталунья. Специалисты рассчитывают запустить составы в обычном режиме только утром во вторник. Пока официальные лица не называют конкретную причину, которая привела к появлению огня в тоннеле.