Армия России станет больше: Путин подписал новый указ

Президент Владимир Путин официально утвердил новый состав Вооруженных сил России. Теперь в штате ведомства будут числиться 2 426 130 человек. Из этого общего числа 1 535 000 человек - это профессиональные военнослужащие. Президент уже подписал соответствующий документ, который определяет структуру армии на ближайшее время.

По сравнению с прошлыми данными, штат вырос на 27 тысяч человек. Почти все новые места - 25 тысяч позиций - займут именно военные. Эти изменения вступят в полную силу с 1 августа.

Также указ устанавливает четкие границы для центрального аппарата Министерства обороны. Теперь там могут работать 13,4 тысячи сотрудников. В эту цифру власти не включают персонал, который охраняет здания или занимается их уборкой. Среди управленцев министерства будут работать 4 930 гражданских государственных служащих. Все эти меры направлены на укрепление оборонного потенциала страны и оптимизацию работы военного ведомства.

В День ВМФ Владимир Путин встретился с экипажами кораблей и подчеркнул, что морская служба требует уникальных знаний и смелости, которые столетиями объединяют моряков в одну большую семью. Президент отметил провал попыток изолировать Россию, указав на успешные международные учения и ключевую роль флота в ядерном щите страны.