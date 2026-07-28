На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла

У берегов Камчатки – в Тихом океане – произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в 500 км от Петропавловска-Камчатского и примерно в сотне километров от поселка Никольского, который является административным центром Алеутского муниципального округа, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН.

В Никольском ощущали землетрясение силой до трех баллов. Информации о разрушениях нет.

Два дня назад землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в районе Северо-Курильска, на острове Парамушир ощущали толчок в 2-3 балла. Эпицентр находился примерно в 350 км от Петропавловска-Камчатского.