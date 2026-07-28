За полгода свердловские приставы отправили на родину почти 2 тысячи мигрантов

За шесть месяцев 2026 года из Свердловской области отправлены на родину почти 2 тысячи мигрантов. Об этом Накануне.RU сообщили в ГУФССП по региону.

С начала года свердловские судебные приставы выдворили 1 тысячу 941 иностранного гражданина. Иностранцы прибыли на Средний Урал на заработки. Все они нарушили миграционное законодательство и находились в России нелегально.

Нарушителей оштрафовали за нарушение режима пребывания на территории РФ. Также суд вынес постановление о принудительном выдворении каждого из нелегальных мигрантов за пределы страны. Судебные приставы оформили все необходимые документы и проводили их до пунктов пропуска через государственную границу.

Ранее сообщалось, что число выдворений иностранцев из России заметно выросло с начала нынешнего года.