В Пермском крае начали выплачивать компенсации жителям, пострадавшим от паводка

В Пермском крае начали выплачивать компенсации жителям, пострадавшим от паводка, передает корреспондент Накануне.RU.

Материальную помощь уже начали получать жители Октябрьского муниципального округа и села Кын.

На неотложные нужды выделено по 15 тысяч рублей. Большая часть этих средств уже перечислена, остальные поступят в ближайшие дни. Кроме того, предусмотрены компенсации за утраченный урожай и повреждённые заборы — до 25 тысяч рублей. За мебель и бытовую технику, пришедшую в негодность из-за воды, можно получить до 200 тысяч рублей.