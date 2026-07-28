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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН

Уральский ученый-аграрий Никита Зезин скончался после конфликта с родителями школьников

Директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиту Зезина жестоко избили, что могло стать причиной его смерти. Как рассказал в своих социальных сетях депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, к гибели ученого мог быть причастен отец одного из школьников, которому Зезин сделал замечание.

Все произошло 13 июля, когда Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и посевы. Там они заметили школьников 8-10 лет, которые носились на квадроциклах по посевам, в результате чего застряли. Ученые спросили у детей телефон родителей, позвонили, объяснили ситуацию и договорились, что достанут квадроциклы на УАЗе и довезут до института, чтобы передать опекунам.

К 18.00 к институту подъехало четыре джипа, из одного вышли двое спортивных мужчин, один из которых представился "Аркашей", стал материться и ударил Зизина по голове. По словам Вегнера, тот пытался прикрыться, но получил еще серию ударов кулаками, после чего в ход пошли и удары ногами. Все действие сопровождалось криками и угрозами прямо на глазах у несовершеннолетних.

"Дети стояли рядом, смотрели на происходящее избиение и весело покрикивали в восторге от действия озверевшего папаши. Никита Николаевич практически потерял сознание и нелюди принялись бить Шанина, плевали в лицо ветерану боевых действий, ветерану афганской войны. Сердце Никиты Николаевича не выдержало", - написал депутат.

Он также добавил, что уже направил заявление на имя главы СК России Александра Бастрыкина с просьбой тщательно расследовать преступление. Ответ последовал незамедлительно. Как сообщает пресс-служба ведомства, Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах смерти Зезина. Возбуждено уголовное дело.

О смерти ученого стало известно 24 июля, вчера прошли прощание и похороны.

За 68 лет своей жизни Никита Зезин стал автором свыше 260 научных работ, был удостоен Национальной премии имени П.А. Столыпина "Аграрная элита России" за вклад в развитие селекционной работы в стране, а также награжден знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.

Теги: Зезин, Вегнер, избиение, школьник, отец, смерть


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