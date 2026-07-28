Власти Ирака заявили о задержании боевиков, действовавших в интересах Украины

Власти Ирака сообщили о задержании на территории страны боевиков, действовавших в интересах Украины. Такое заявление в эфире телеканала Dijlah TV сделал советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди.

По его словам, ранее иракские спецслужбы пришли к выводу об украинском вмешательстве в Ираке. После этого были задержаны боевики – их обвиняют в причастности к обстрелу ряда объектов. Что это за объекты и в чем состоит интерес Украины – не сообщается.

Представитель правительства Ирака заявил, что инциденты будут расследованы.