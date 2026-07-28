Умер глава федерации альпинизма Южного Урала

Умер глава федерации альпинизма Челябинской области Сергей Печёнкин.

Его сердце резко остановилось в 21.55 25 июля во время тренерского совещания в базовом лагере в ущелье Адыр-Су на сборах "Джайлык 2026". Массаж сердца и искусственное дыхание не спасли спортсмена. 15 августа Печёнкину исполнился бы 71 год.

Он возглавлял федерацию 12 лет. КМС по альпинизму, инструктор-методист второй категории, спортивный судья всероссийской категории, сообщает пресс-служба федерации.