Во дворах ялтинских домов организуют общие кухни из-за отсутствия электричества

В Ялте для жителей многоквартирных домов, в которых нет газоснабжения, организуют общие кухни во дворах, сообщил заместитель главы города Сергей Олефиренко.

"Сейчас актуализируем списки и для каждого многоквартирного дома, где нет газа, организуем площадки для приготовления пищи – установим плиты, столы и палатки во дворах. Будем просить старших домов подключаться к организации – надеюсь на содействие. Охватить более полутора тысяч домов за день невозможно, но работа стартовала", – сообщил чиновник по итогам расширенного аппаратного совещания властей города.

"Параллельно прорабатываем вопрос с предпринимателями о приготовлении готовых обедов по себестоимости. Те, кто готов помочь жителям, получат меры поддержки и субсидии", – пообещал Олефиренко.

Напомним, отключения электричества в Крыму продолжаются уже почти месяц, это происходит на фоне ударов ВСУ по энергообъектам. После новой атаки украинских беспилотников утром 24 июля "Крымэнерго" вновь сообщило об отключении части населенных пунктов и сохранении сложной обстановки сразу в трех энергорайонах — Северо-Западном, Восточном и Южном. А власти Алушты 26 июля объявили режим ЧС из-за длительного отсутствия электроэнергии и атак ВСУ.