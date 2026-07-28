Беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове

Ночью и утром силы ПВО отразили атаку БПЛА на столичный регион, в Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

По его словам, информация о пострадавших уточняется. На месте работают все экстренные и оперативные службы.

Кроме того, в результате падения еще одного дрона произошло возгорание шин на открытой площадке.

В деревне Ваулово, в СНТ "Дубрава", загорелся частный дом, возгорание локализовано. В СНТ "Ромашкино" (село Дубна) фрагменты беспилотника повредили дачный дом. В обоих случаях пострадавших нет, уточнил губернатор.

Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, добавил Воробьев.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с 20:30 до 6:30 в направлении Московского региона летели более 390 БПЛА. Большую часть нейтрализовали на дальних подступах, на подлете к столице уничтожен 81 беспилотник.