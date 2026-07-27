Ozon повысит тарифы на страхование товаров, расположенных в инфраструктуре маркетплейса

Ozon изменил тарифы на страхование товаров, размещённых в его логистической инфраструктуре. Причина – атаки беспилотников.

Для тех, кто впервые подключает страхование, с 28 июля стоимость полиса составит 0,0115% в день от стоимости товаров, переданных в Ozon. Для тех, чей полис действует сейчас, прежний тариф сохраняется до 26 августа включительно. Ставка 0,0115% в день от стоимости товаров, переданных в Ozon, начнёт действовать 27 августа.

Для тех, у кого был такой полис, но сейчас он не активен, можно снова включить его и до 26 августа пользоваться по прежнему тарифу. Ставка 0,0115% в день от стоимости товаров, переданных в Ozon, начнёт действовать 27 августа, сообщает маркетплейс.

Ранее под атаки БПЛА попали склады Wildberries в различных регионах России.