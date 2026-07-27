Губернатор Прикамья отчитался главе минфина о характере бюджета края

Глава Пермского края Дмитрий Махонин провёл рабочую встречу с министром финансов России Антоном Силуановым.

Бюджет края остается устойчивым и сбалансированным. При этом около 70% продолжаем направлять на социальные программы.

"Особое внимание уделяем списанию старых инфраструктурных кредитов перед федеральным бюджетом – уже списано 5,7 млрд руб. Эти средства остались в регионе и направлены на развитие отрасли ЖКХ и помощь нашим бойцам и их близким. Поручил краевому минфину проработать списание еще 3,4 млрд руб.", - написал губернатор в своём telegram-канале.