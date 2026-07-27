В Запорожье при атаке беспилотников по турбазам погиб глава местного филиала ГРЧЦ

В Запорожской области во время атаки беспилотников по турбазам погиб руководитель местного филиала Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) в Крыму и Севастополе Михаил Иванов, сообщили в Роскомнадзоре (ему подчиняется ГРЧЦ).

Также погибли несовершеннолетние дети Иванова. В период с сентября 2025 по март 2026 гг. он участвовал в СВО, до прихода в подразделение Роскомнадзора более 20 лет служил в Вооруженных силах.

В ночь на 25 июля ВСУ ударили по туристическим базам в поселке городского типа Кирилловка Мелитопольского городского округа. Погибли 12 человек, в том числе пятеро детей, еще 19 пострадали.