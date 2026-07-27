В Екатеринбурге завершились международные соревнования по практической стрельбе

С 22 по 26 июля на летней базе Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" в Екатеринбурге при поддержке Русской медной компании прошли международные соревнования по практической стрельбе "Евразия Опен 2026".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, турнир состоялся уже в 12-й раз и вновь подтвердил статус одного из крупнейших соревнований по этому виду спорта в России. В течение пяти дней участники прошли 24 упражнения, выполнив в общей сложности более 200 тысяч выстрелов.

На старт вышли 445 спортсменов из пяти стран: России, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Грузии. Россию представили участники из 39 регионов страны, что стало очередным подтверждением широкого географического охвата и высокого интереса к турниру.

"Евразия Опен" традиционно объединяет сильнейших стрелков, предоставляя им возможность проверить свои навыки в упражнениях, соответствующих международным стандартам практической стрельбы. Участники соревновались в скоростной и точной стрельбе и продемонстрировали высокий уровень подготовки и спортивного мастерства.

Президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин высоко оценил уровень организации турнира и отметил, что, несмотря на непростые погодные условия, соревнования вновь оправдали статус одного из лучших матчей страны. Он также рассказал о перспективах возвращения российских стрелков на международную арену.

"Екатеринбург, как всегда, встретил нас настоящим экстримом. Но от этого удовольствие только выше. Очень интересные упражнения – динамичные, насыщенные, разнодистанционные, с интересными техническими элементами. Традиционно это очень хороший матч, настоящий "Евразия Опен". Его уровень не просто сохраняется, он становится ещё выше. Судя по отзывам участников, спортсмены получили настоящее удовольствие от соревнований. До конца года состоится Генеральная ассамблея Международной конфедерации практической стрельбы, на которой будет рассмотрен вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Мы очень надеемся, что победит спортивный принцип, а не политика, и в ближайшее время наши стрелки вновь смогут представлять Россию на крупнейших международных турнирах", - рассказал Гущин.

Главный судья соревнований Артём Травкин отметил, что "Евразия Опен" сохраняет высокий международный уровень, несмотря на сокращение числа иностранных участников.

"Евразия Опен" – это один из лучших турниров по практической стрельбе в мире. Раньше он собирал значительно больше иностранных спортсменов, сейчас их количество меньше. При этом уровень соревнований и подход к организации остаются неизменно высокими. Упражнения, которые готовит Академия практической стрельбы "Архангел Михаил", традиционно отличаются сложностью и сбалансированностью. Это требует от судей максимальной концентрации: необходимо внимательно контролировать безопасность, фиксировать прохождение упражнений на высокой скорости и обеспечивать максимально объективный подсчёт результатов", - отметил Травкин.

Международный состав участников, масштаб соревнований и высокий уровень организации вновь сделали "Евразия Опен" одним из ключевых событий российского календаря практической стрельбы. Один из участников турнира, победитель общего зачёта в открытом классе Владислав Бебнев отметил высокий уровень подготовки соревнований и растущую конкуренцию среди спортсменов.

"Я уже в третий раз принимаю участие в турнире "Евразия Опен". Выступал здесь в 2024-м, 2025-м и теперь в 2026 году. Вместе с тренером мы проделали большую работу, чтобы качественно подготовиться к этим соревнованиям. Особое внимание уделили стрелковой подготовке в открытом классе. На мой взгляд, именно этот класс позволяет спортсмену в полной мере реализовать свои навыки и использовать самые зрелищные технические приёмы. Матч традиционно хорошо организован. Мне есть с чем сравнивать: я выступал на соревнованиях в Сербии и в других регионах России. Организация "Евразия Опен" находится на очень высоком уровне. Видно, сколько сил и внимания организаторы вкладывают в проведение турнира. При этом с каждым годом растёт и спортивная конкуренция. Здесь собирается большое количество сильных стрелков, поэтому каждая победа имеет особую ценность", - признался Бебнев.

Следующим крупным стартом на летней базе Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" станет чемпионат России по практической стрельбе из пистолета. Он пройдёт с 2 по 8 сентября.