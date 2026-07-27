Из-за жары в Екатеринбурге снизили скорость трамваев и троллейбусов

Из-за сильной жары в Екатеринбурге введены ограничения скорости трамваев и троллейбусов. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

"Физические особенности контактной сети и рельсов в жару требуют снижения скорости подвижного состава. Во избежание повреждения контактной сети и схода вагонов предпринятые меры по снижению скорости", - отметили в горадминистрации.

Скорость трамваев снижена до 35 км/ч, троллейбусов - до 30 км/ч. Ограничения будут действовать до стабилизации погодных условий.