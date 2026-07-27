В Совете Федерации предложили ввести уроки использования ИИ с 1 класса

В Совете Федерации предложили ввести уроки использования искусственного интеллекта с 1 класса. При этом глава комитета СФ по науке и образованию Лилия Гумерова подчеркнула, что ИИ не заменит школьникам учителя и собственный интеллект.

"Не секрет, что уже со школьной скамьи ребята выполняют домашние задания с помощью ИИ, а за студентов он даже может написать диплом. Поэтому с самого раннего детства нужно держать в поле зрения умение ребенка логически мыслить, рассуждать, развивать его творческие навыки и способности", - цитирует Гумерову "Парламентская газета".