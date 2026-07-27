ЕС разрешил ввозить соболиные шкурки из России

Евросоюз в рамках 21‑го пакета санкций убрал соболиные шкурки из списка запрещенных к ввозу российских мехов. Правки закрепили в приложении XXI к регламенту ЕС - документ опубликовали 23 июля в официальном журнале Евросоюза.

По данным портала Euractiv, смягчить ограничения попросили Италия и Греция - эти страны покупают больше всего соболиного меха в ЕС. В Европейской комиссии объяснили, что решение связано с положением России на мировом рынке: она занимает лидирующие позиции, и у европейских компаний почти нет других подходящих поставщиков.

Сообщалось, что Евросоюз думает, как ограничить право вето при согласовании санкций: по данным СМИ, некоторые страны всё чаще блокируют санкционные пакеты, чтобы защитить свои компании, которые продолжают работать с Россией.