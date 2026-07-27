Тегеран примет решение об ответе Киеву за удар по торговому судну

Иран оставляет за собой право ответить Украине за гибель иранского моряка в Каспийском море, заявил ТАСС посол республики в России Казем Джалали.

По его словам, все решения по этому поводу будут приниматься руководством Ирана.

25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, в результате погиб член экипажа.

Ранее власти Индии вызвали временного поверенного в делах России Владимира Ладанова из‑за гибели четырех индийских моряков - они погибли при ударе по сухогрузу MV Golden Leo в Черном море. По данным индийских властей, судно выходило из одесского порта.