Дело Старокожева и Щекина о хищении миллионов из Фонда капремонта направили в суд

Уголовное дело о хищении 2 млн рублей, предназначенных на капремонт, в отношении технического директора ООО "УКиКО" Виктора Старокожева и бывшего директора ООО УК "Лазурит" Андрея Щекина передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, Щекин, фактически управляющий финансово-хозяйственной деятельностью ООО УК "Лазурит", вместе со Старокожевым подготовили фиктивный протокол решения общего собрания жильцов многоквартирного дома, в котором утверждался новый способ формирования фонда капитального ремонта. С августа 2020-го по июнь 2023 года фигуранты добились от Регионального фонда перечисления на спецсчет ООО УК "Лазурит" свыше 2 млн рублей, которые якобы должны были пойти на капитальный ремонт.

Чтобы придать схеме правдоподобности, с июня по ноябрь 2023 года обвиняемые заключили фиктивный договор подряда с подконтрольным коммерческим предприятием на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей теплоснабжения в жилом доме по ул. Шарташская в Екатеринбурге. На счет предприятия было перечислено свыше 1,6 млн рублей.

Оба фигуранта обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере" и по п. "а" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ "легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору".

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.