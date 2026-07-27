В Петербурге завели дело из‑за издевательств над голубем

В Санкт‑Петербурге полицейские возбудили уголовное дело против двух молодых людей - их подозревают в жестоком обращении с голубем. В ГУ МВД по региону подтвердили эту информацию.

Правоохранители сами нашли видео 25 июля во время обычного мониторинга интернета. На записи видно, как неизвестные мучают птицу рядом с домом на Лиговском проспекте. В тот же день, в 19:00, полицейские задержали первого подозреваемого - 25‑летнего мужчину - в квартире на улице Достоевского. Через несколько часов у дома на Лиговском проспекте силовики поймали его 23‑летнего знакомого.

Обоих доставили в отдел полиции и поместили в специальное помещение для задержанных. Дело завели по части 2 статьи 245 УК РФ - за жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц. По этой статье фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. Задержание провели по правилам статьи 91 УПК РФ.