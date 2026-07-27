В 11 российских регионах введены ограничения на передвижение грузовиков

В 11 российских регионах ввели временные ограничения для передвижения грузовых автомобилей – из-за высокой температуры воздуха. Запреты действуют на федеральных трассах и будут распространяться на грузовики, перевозящие тяжеловесные грузы, сообщили в МЧС.

Ограничения, в частности, введены в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Оренбургской, Кировской областях, в Коми, Башкирии, Татарстане, Пермском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

В ближайшие сутки и дни в этих регионах температура воздуха может повышаться до 30-32 градусов и выше.

Запрет действует с 8 часов утра до 20 часов вечера.