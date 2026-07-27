Бывшего партнера Тимура Иванова приговорили к восьми годам по делу о взятках

Суд в Москве приговорил к 8 годам колонии строгого режима экс-партнера бывшего замминистра обороны Тимура Иванова Сергея Бородина. Также он должен выплатить штраф в 500 миллионов рублей.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства имущество Бородина на 1,37 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

Бородин был арестован в апреле 2024 года вместе с Ивановым и главой "ОлимпСитиСтрой" Александром Фоминым. Бизнесмен заключил сделку со следствием и признал вину, его дело было выделено в отдельное производство.

По версии следствия, Минобороны заключило госконтракт с "ОлимпСитиСтроем" на строительство военных объектов. За общее покровительство глава компании Фомин передал Иванову и Бородину взятки более чем на 1,3 миллиарда рублей.