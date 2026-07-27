В Нижнем Тагиле рейсовый автобус врезался в фонарный столб

В Нижнем Тагиле в результате ДТП с рейсовым автобусом пострадало три человека. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Авария произошла накануне 26 июля в 14.00 у дома №1 по ул. Березовая. Водитель автобуса "СИМАЗ" маршрутом №62 "поселок Северный — Дзержинский район" не справился с управлением и допустил наезд на фонарный столб. По данным МЧС, в этот момент в салоне находились четыре человека (все взрослые), трое из которых пострадали. Их доставили в медучреждение для осмотра и оказания помощи.

На месте работало семь спасателей и две единицы техники.